В Костроме жителей эвакуировали из-за ликвидации обломков БПЛА около школы

В Костроме проводят кратковременную эвакуацию жителей домов для ликвидации взрывоопасных обломков БПЛА, упавших на территорию гимназии № 28. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сергей Ситников, который прибыл на место происшествия.

«По информации оперативных служб на территории гимназии № 28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным, на них могут находиться частицы взрывчатого вещества. Оперативными службами принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте»,— написал губернатор.

Жителей соседних домов автобусом перевезли в лицей № 34, где для них организован чай. Людей, проживающих в соседних зданиях просят отойти от окон. С 18 часов в городе действует режим повышенной готовности. Ранее в регионе была объявлена максимальная беспилотная опасность. Губернатор сообщал о двух подавленных БПЛА.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 16 марта в Ярославской области были сбиты 11 беспилотников, еще 1 — в течение дня.

