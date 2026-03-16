В небе над Ярославской областью сбит еще один беспилотник

Над территорией Ярославской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник в период с 8:00 до 16:00 16 марта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Министерство сообщает, что всего в России в указанный период сбили 96 БПЛА. Больше половины (54) было уничтожено над Брянской областью. Также атаки были отражены в Московском регионе и во Владимирской области, граничащих с Ярославским регионом.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь с 15 на 16 марта в Ярославской области уничтожили 11 БПЛА. Утром в Ярославле перекрывали Московский проспект и выезд из города на М-8. Информации о повреждениях и пострадавших в результате налета нет.

Алла Чижова