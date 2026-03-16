Корабль «Прогресс МС-31» свели с орбиты после завершения миссии на МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» завершил миссию на российском сегменте МКС. Он был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Корабль отстыковался от модуля «Поиск» в 16:24 мск. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана. «Прогресс МС-31» был запущен на МКС в июле 2025 года. Он доставил на станцию более 2,6 т грузов.

Место корабля на станции займет «Прогресс МС-33», который будет запущен 22 марта. Он доставит на МКС топливо для дозаправки станции, воду и еду для экипажа, оборудование для ремонта, кислород, медицинские средства, а также оборудование для ремонта.