В среду ЛДПР поднимет вопрос о будущем депутата Свинцова в партии
Будущее поддержавшего блокировку Telegram депутата Государственной думы Андрея Свинцова в ЛДПР рассмотрит президиум Высшего совета партии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назначил заседание на 18 марта, сообщила «Ъ» замруководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар.
Источник «Ъ» в ЛДПР рассказал, что Андреем Свинцовым недовольны из-за его частых высказываний «не по делу», отходящих от партийной повестки.
Ранее господин Свинцов, занимающий в Думе должность заместителя председателя комитета по информполитике, отметился рядом резонансных заявлений о блокировке в России Telegram, VPN и интернета вообще. На прошлой неделе он сказал, что отказался бы от интернета, если это позволит не бояться угрозы террористических актов.
По данным другого источника «Ъ», после активности депутата медиа-структурам партии поступила установка на «отмывание ЛДПР» от его высказываний. Им поручили писать комментарии с аккаунтов, не связанных с партией. Для «отработки» темы были сформированы референсы (орфография и пунктуация сохранены):
- «причем тут вообще ЛДПР, этого неадеквата никто не воспринимает как депутата»;
- «Слуцкий никогда не говорил такого»;
- «один глупость сказал — другие страдают из-за неадеквата»;
- «запретить надо чушь нести ему»;
- «в ЛДПР намного адекватные депутаты, а это точно не отсюда»;
- «Слуцкий выстраивает диалог с людьми, а Свинцов одним ртом все ломает. В любой нормальной компании такого бы уже уволили»;
- «Слуцкий за людей, Свинцов за запреты. Чувствуете разницу?»;
- «Не путайте одного болтуна с целой партией. ЛДПР за свободный интернет всегда выступала».
Еще одно пожелание для составления комментариев, озвученное в медиа-структурах ЛДПР, — не упоминать председателя партии без необходимости «Больше сеем про то, что ЛДПР не имеет никакого отношения к этим высказываниям, это мнение лишь одного человека»,— указано в техзадании.
В июне 2025 года на заседании Высшего совета ЛДПР был исключен из партии председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Официальной причиной исключения тогда было названо «нарушение партийной дисциплины». Однако источники «Ъ» тогда объясняли уход депутата его затяжным конфликтом с новым руководством, ставшим во главе ЛДПР после смерти Владимира Жириновского.
Андрей Свинцов стал депутатом Госдумы в июне 2022 года. Ему достался мандат скончавшегося Владимира Жириновского. Газета «Ведомости» написала со ссылкой на источники, что в партии давно обсуждается вопрос о его исключении.