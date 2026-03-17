Бывшие министры покопались в истории

Выстраивание национальной политики на основе общегражданской, а не этнической идентичности соответствует лучшим традициям советского прошлого. К такому выводу пришли 16 марта участники круглого стола по вопросам национальной политики в Общественной палате (ОП) РФ, среди которых оказались сразу три бывших министра по делам национальностей. При этом новую Стратегию государственной национальной политики признали неидеальной даже ее соавторы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Экс-глава Миннаца Рамазан Абдулатипов уверен, что нынешним российским политикам стоит почаще оглядываться на опыт предшественников

Самый титулованный участник круглого стола, посвященного 35-летию постсоветской национальной политики, бывший министр нацполитики РФ и экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов начал с того, что показал присутствующим свой забинтованный палец. «Попал в проем двери. Фактически это отражается на всех других пальцах: ноет вся рука. Развал Советского Союза — это тот случай, когда все пальцы были ущемлены одновременно»,— перешел он от частного к общему. И напомнил о «величайшем открытии», сделанном руководителем СССР Иосифом Сталиным, который в 1936 году объявил о создании новой исторической общности людей — советского народа.

«Фактически Сталин впервые обозначил формирование в России гражданской нации»,— пояснил экс-министр.

Однако после смерти вождя «мы опять вернулись к обозначению этнических моментов» и «забыли о гражданском обществе, о гражданах», посетовал он. И только в 2012 году Владимир Путин заявил, что нацполитика должна строиться на принципе гражданского патриотизма, напомнил господин Абдулатипов.

Еще один бывший глава Миннаца, а ныне председатель комиссии ОП по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир Зорин, наоборот, сосредоточился на последних свершениях в этой сфере, рассказав о «большом ноябре нацполитики», как окрестили эксперты короткий период конца 2025 года, когда была опубликована новая Стратегия государственной нацполитики на период до 2036 года и учреждены дни коренных малочисленных народов (30 апреля) и языков народов России (8 сентября). Стратегия стала итогом десятилетий работы и появилась на свет крайне своевременно, когда глобальный мир скатился в крайнюю степень социальной энтропии, а Россия столкнулась с вызовами, невиданными со Второй мировой войны, подчеркнул глава комиссии.

Тему подхватил один из руководителей рабочей группы, разработавшей стратегию, академик РАН и тоже экс-министр по делам национальностей Валерий Тишков. Он посетовал, что из-за нехватки времени в документ не вошли некоторые важные пункты (например, о господдержке этнокультурного и языкового разнообразия), и самокритично назвал еще несколько недостатков стратегии (излишние повторы, большой объем, переусложненная структура), объяснив их вмешательством заинтересованных федеральных ведомств и особенностями процедуры подготовки документа.

Господин Тишков даже выразил сочувствие чиновникам, которым приходится руководствоваться этой стратегией и отчитываться о ее воплощении в жизнь, но выразил убеждение, что сами показатели, которые ставит документ перед представителями власти, «вполне исполнимы».

Положительным же моментом, по его мнению, можно считать тот факт, что роль муниципалов в нацполитике возросла и они теперь не смогут отделаться только «хозяйственной работой». Такую смену акцентов одобрил и Владимир Зорин, заявив, что нацполитика творится «на земле», где еще живы традиционные ценности: «Все хорошее в национальной политике идет от села, а все плохое — от городской интеллигенции».

В свою очередь, Рамазан Абдулатипов похвалил новую стратегию за русскоцентричность, ведь «от самочувствия и перспектив русской нации зависят самочувствие и перспективы всех народов России». Его поддержал председатель Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Шафиг Пшихачев, заверивший, что российские имамы в своих проповедях «всегда выражали поддержку братскому русскоязычному народу как государствообразующему». А замдиректора того же фонда Вячеслав Полосин назвал рост поддержки действующей власти среди мусульман одним из плодов нацполитики последних лет, предположив, что еще 13 лет назад их позиция в отношении СВО вряд ли была бы такой же единой, как сегодня.

Степан Мельчаков