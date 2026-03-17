Сообщающиеся палаты

Омский сенатор, Герой России Дмитрий Перминов может во второй раз сменить палату и вернуться в Государственную думу. Об этом его попросили слушатели региональной кадровой программы обучения участников спецоперации «ПРОдвижение героев». Единоросс рассматривается как кандидат по одному из трех омских одномандатных округов, два из которых сейчас занимают коммунисты. Господин Перминов будет не единственным сенатором, который отправится в нижнюю палату, говорят источники “Ъ”.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Омский сенатор Дмитрий Перминов готов вернуться к прежней должности — депутата Госдумы

О том, что член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов может баллотироваться в Госдуму от Омской области, 16 марта сообщили в региональном отделении ЕР. Во время фестиваля «Состязания храбрых» сенатор пообщался с финалистами регионального проекта поддержки участников СВО, которые обратились к нему с соответствующим предложением.

«Вы — Герой России, один из самых уважаемых людей в городе и области, вы в команде губернатора Виталия Павловича Хоценко, вы свой человек среди нас»,— сказал ветеран Александр Игошин. По его словам, именно господин Перминов должен представлять регион в Госдуме, «а не какие-то неизвестные люди, которые непонятно, чем занимаются и что делают». «Считайте это обращение от нас, участников спецоперации и их родных»,— подчеркнул ветеран.

Сенатор в ответ назвал это «огромной честью и ответственностью», пообещал обсудить с губернатором и принять решение.

В уходящем созыве Госдумы этот сибирский регион представляют три единоросса: вице-спикер Александр Жуков, член комитета по промышленности Игорь Антропенко, а также заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Оксана Фадина. Пять лет назад первые двое избирались в нижнюю палату по списку ЕР в составе объединенной новосибирско-омской региональной группы. Госпожа Фадина баллотировалась в Любинском одномандатном округе. Еще два региональных округа — Омский и Москаленский — представляют коммунисты: первый секретарь обкома Андрей Алехин и думский «старожил» Олег Смолин (избирался в нижнюю палату непрерывно начиная со второго созыва). По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, сенатор может баллотироваться от первого, тогда как второй останется за представителем КПРФ. Впрочем, еще один источник говорит, что единоросс может вновь войти в список — на выборах-2016 он избрался в нижнюю палату именно как «списочник».

Дмитрий Перминов получил звание Героя России, проходя срочную службу в военной разведке во время второй чеченской кампании. В 2007 году он стал самым молодым депутатом законодательного собрания Омской области — на тот момент ветерану было 27 лет. В VI созыве Госдумы господин Перминов входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции. После истечения мандата вновь избрался в региональный парламент, который делегировал его в верхнюю палату.

Отметим, что смена сенаторского кресла на депутатское и обратно практикуется единороссами регулярно. Например, в 2021 году вместе с господином Перминовым сенаторами стали вчерашние депутаты Виктор Зобнев, Александр Брыксин и Александр Ярошук. А депутатский мандат получили сенаторы-единороссы Виктор Смирнов и Татьяна Кусайко, а также Сергей Леонов (ЛДПР) и Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Учитывая, что в сентябре полномочия истекают сразу у 39 сенаторов от заксобраний, ряд переходов неизбежно состоится и в этом году, говорит источник “Ъ” в Совете федерации.

Как ожидается, баллотироваться в Госдуму будут не только сенаторы от законодательной власти, но и от исполнительной. Например, по списку Компартии, возможно, будет выдвигаться Айрат Гибатдинов — действующий представитель губернатора Ульяновской области Алексея Русских (КПРФ), говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. По их словам, для сенатора возможность уйти в Госдуму может стать «запасным аэродромом», поскольку пока неизвестно, кто будет избран губернатором и кого он выдвинет в верхнюю палату.

Андрей Прах, Сергей Титов, Ульяновск