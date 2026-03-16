Миннефти Ирака сообщило о сокращении добычи на месторождениях на юге страны

Добыча нефти временно остановлена на южных месторождениях в Ираке, в том числе на «Западной Курне-1» и «Западной Курне-2». Об этом сообщил министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани в видеообращении.

Министр сообщил, что добычу нефти ограничили в Файхе и Маджнун, а также на некоторых месторождениях в провинции Майсан. «Добыча, хотя и в уменьшенном объеме, продолжается на месторождениях в центральной части страны для снабжения электростанций»,— сказал Хайян Абдель Гани (цитата по ТАСС).

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и запрета на судоходство в Ормузском проливе страны региона начали ограничивать добычу нефти. По данным Bloomberg, 2-2,5 млн б/с добычу нефти сократила Саудовская Аравия, Ирак — на 2,9 млн б/с, а ОАЭ — на 500-800 тыс. б/с. Также примерно на 500 тыс. б/с объемы добычи топлива снизил Кувейт. После 7-8 марта цена на нефть марки Brent, мировой эталон, подскочила выше $100 за баррель. За неделю она выросла на 37%.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика наносит удары по территории Израиля и американским базам в странах Персидского залива. В Ираке под удары иранских БПЛА попали месторождения Меджнун, Сарсанг, а также нефтяные танкеры вблизи иракских портов.