Заправкам не долили

Российские АЗС к середине марта столкнулись со снижением рентабельности продаж бензина ниже прошлогоднего уровня из-за роста оптовых цен на нефтепродукты. С начала марта на новостях о конфликте на Ближнем Востоке бензин на бирже подорожал на 10,5%, а 16 марта котировки АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы с января. Ситуация для операторов АЗС также усложняется из-за увеличения операционных затрат, указывают аналитики.

Средняя рентабельность торговли бензином на российских АЗС к середине марта опустилась ниже прошлогодних уровней, следует из данных «ОМТ-Консалт». Для АИ-92 показатель за неделю на 16 марта сократился на 0,72 руб., до 9,9 руб. на литр, для АИ-95 — на 0,82 руб., до 12,18 руб. на литр. По дизтопливу средняя рентабельность сократилась на 1,15 руб., до 15,2 руб., но осталась выше прошлогодней.

Доходность операторов АЗС снижается в условиях роста оптовых цен на нефтепродукты. Со 2 по 16 марта бензин АИ-92 и АИ-95 на Петербургской бирже подорожал на 10,5%, дизтопливо — на 14,4–16,1%.

По итогам торгов 16 марта стоимость АИ-92 по территориальному индексу европейской части России выросла на 2,02%, до 66,51 тыс. руб. за тонну., АИ-95 — на 1,63%, до 70,07 тыс. руб. за тонну. Это максимальные показатели по обеим маркам с начала года.

В ФАС сообщили “Ъ”, что биржевые цены на бензин и дизтопливо находятся на уровне осени 2024 года, а служба осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, анализируя цены на топливо на 12 тыс. АЗС. При поступлении жалоб со стороны владельцев АЗС ФАС рассмотрит их в установленный срок, сказали там.

Блокировка Ормузского пролива привела к скачку цен на нефтепродукты по всему миру на 40–50% и более, сделав экспортную альтернативу экономически привлекательной, говорит партнер направления инвестиций и рынков капитала Kept Олег Жирнов. По его словам, российские цены растут значительно медленнее благодаря демпферу, который смягчает влияние внешних событий.

По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, резкий рост мировых цен на нефть и нефтепродукты в ближайшие месяцы может вернуть нефтекомпании в число нетто-получателей демпферных субсидий. По данным Reuters, в случае сохранения курса доллара США к рублю и международных котировок топлива на текущем уровне до конца месяца мартовский демпфер для бензина может стать наибольшим с сентября 2025 года, для дизтоплива — с мая 2024 года.

Александр Новак, вице-премьер, февраль 2026 года, «Прайм»: «В этом году наша цель — рост цен на заправках не выше инфляции».

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отмечает, что текущий рост цен на оптовом рынке во многом соответствует традиционной весенней динамике. По его словам, АИ-92 сейчас торгуется на бирже примерно на уровне 66 тыс. руб. за тонну, что все еще ниже значений начала осени 2025 года, когда на бирже вводились ограничения. В сентябре 2025 года Петербургская биржа ввела лимиты на рост котировок и ограничила количество заявок для покупки бензина, а затем ввела подобные ограничения для дизтоплива. «Думаю, реакция регуляторов может последовать, если в ближайшие недели мы увидим еще около плюс 15% к ценам»,— добавляет господин Скрябин.

В «ОМТ Консалт» указывают, что маржинальность продаж топлива на АЗС сокращается с января. По оценкам аналитиков, с 26 января по 16 марта доходность снизилась на 20% по марке АИ-92 и примерно на 2–3% по другим видам топлива. В рознице АИ-92 за тот же период подорожал на 1,1%, АИ-95 — на 1,6%, дизтопливо — на 0,7%

Как поясняют в «ОМТ Консалт», основным фактором сжатия маржинальности стало значительное увеличение закупочных крупнооптовых цен: на 15–18% для бензина и на 16% для дизтоплива.

Ситуация для операторов также усложняется из-за увеличения операционных затрат, указывают аналитики. По их подсчетам, расходы на содержание станций выросли в среднем с 5 до 8 руб. на литр. Особенно чувствительной, отмечают они, эта нагрузка стала для независимых АЗС.

Независимые АЗС уже давно работают в условиях низкой рентабельности — их число сокращается, а заправочный бизнес остается эффективным только при существенной нетопливной выручке, указывает Олег Жирнов. Риски дальнейшего сокращения маржи сохраняются в случае продолжения увеличения оптовых цен, добавляет Дмитрий Скрябин.

Ольга Озембловская