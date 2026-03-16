Аграрии оцифрованы на треть

Несмотря на выделение государством немалого объема средств на цифровизацию аграрного сектора (3 млрд руб. только в 2025 году), ее уровень остается относительно низким и составляет примерно 30%, отмечается в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners. Российскому АПК, полагают аналитики, для повышения уровня технологичности необходим комплексный подход, включающий в себя в том числе прямые госсубсидии фермерам на приобретение цифровых решений, подготовку соответствующих кадров и поддержку профильных стартапов.

В условиях обострившейся конкурентной борьбы за потребителя (в частности, на мировом рынке зерна) технологическая эффективность становится ключевым фактором выживания аграрного бизнеса, отмечается в исследовании Strategy Partners «Цифровая трансформация АПК: от данных к устойчивой прибыли».

Из мирового опыта следует, что сокращение затрат при закупках ресурсов при внедрении таких технологий может составить до 50%, производительность труда за счет улучшения управления процессами способна вырасти вдвое, а сроки хранения продукции переработки — снизиться на 30%. Коэффициент возврата инвестиций (ROI) цифровых проектов за два-три года внедрения «цифры» увеличивается на 120–180%, а маржинальность агрохолдингов повышается на пять-восемь процентных пунктов.

Цифровизация АПК, как оценили в Strategy Partners со ссылкой на ряд международных исследований (Сointelegraph, McKinsey, Goldman Sachs и др.), до 2035 года способна создать для глобального аграрного рынка дополнительный экономический эффект в размере $2,69 трлн. Например, применение IoT (интернет вещей при управлении «умными фермами») позволит нарастить размеры рынка этой технологии c $14,8 млрд в 2023 году до $44,1 млрд в 2035-м. Еще более значимый результат возможен от внедрения искусственного интеллекта и предикативной аналитики — рост этого рынка с $1,7 млрд до $22,5 млрд соответственно.

В РФ цифровые технологии ожидаемо внедряют преимущественно крупные сельхозпредприятия.

Например, агрохолдинг «Степь» тестирует устройства получения корректирующего геосигнала для беспилотной сельхозтехники, а «Эконива» с помощью «умной» системы кормления автоматизирует расчет рациона и раздачу корма с учетом параметров животных. В Strategy Partners оценивают, что для российских условий системный экономический эффект от цифровизации АПК может достичь к 2030 году 1,5–2 трлн?руб.

Отметим, что в пошлом году власти активно занимались темой цифровой трансформации АПК (см. “Ъ” от 5 февраля). Так, на эти цели, включая создание единой цифровой платформы, запуск ситуационного центра мониторинга данных, было выделено свыше 3 млрд руб. Кроме того, в начале марта этого года правительство обновило стратегические направления в области цифровой трансформации АПК — к 2030 году не менее 80% предприятий сектора должны перейти на использование российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.

В то же время, как отмечают авторы исследования, уровень цифровизации в АПК остается низким и составляет порядка 30% — результат обеспечен преимущественно крупными холдингами.

Ключевые вызовы для сектора, как полагают аналитики,— низкая цифровая зрелость малого бизнеса в этой сфере, дефицит инфраструктуры и разрозненность данных. Как отмечает директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина, ресурсов на реализацию программ цифровизации пока недостаточно: отраслевые IТ-бюджеты не соответствуют масштабу задач, есть дефицит профильных специалистов, а инфраструктура связи, платформ данных и аналитических сервисов требует расширения.

По ее мнению, чтобы цифровизация АПК заработала в полную силу, нужен комплексный подход, включающий увеличение финансирования IТ-систем и прямые субсидии фермерам на приобретение цифровых решений. Нужны также образовательные программы для подготовки кадров, активизация частно-государственного партнерства для привлечения инвестиций, поддержка стартапов и кооперация с международными компаниями.

Анна Королева