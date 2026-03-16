В Ульяновске проходит обкатку электробус

По инициативе главы города Александра Болдакина МУП «Ульяновскэлектротранс» продолжает тестировать различные виды электротранспорта для улучшения транспортного сообщения между правобережьем и Заволжским районом Ульяновска, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Ульяновска.

В мэрии отмечают, что с 17 марта электробус будет в тестовом режиме возить пассажиров по маршруту из Заволжского района в центр Ульяновска по машршруту «ул. Краснопролетарская — Дамба». Низкопольный, полностью автономный электробус «Сириус» рассчитан на перевозку до 107 пассажиров (37 посадочных мест). Полное восстановление заряда батарей выполняется ночью. Аккумуляторы адаптированы к температурам от 40 до +40 °C, поясняют в «Ульяновскэлектротрансе».

Между тем стоимость электробуса достаточно велика. Как отмечал «Ъ», в 2024 году при закупке крупной партии электробусов этой марки в Санкт-Петербурге были готовы заплатить за 22 электробуса 1,012 млрд руб., то есть цена одного — 46 млн руб. В тендере, объявленном Москвой на закупку 95 электробусов начальная цена за один электробус с 15-летним контрактом жизненного цикла составляла 72 млн руб. Ульяновские эксперты отмечают, что, учитывая скромность бюджета Ульяновска, за ту же стоимость одного электробуса можно купить 6-8 низкопольных городских автобусов.

Сергей Титов, Ульяновск