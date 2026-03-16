Учредитель воронежских «Минудобрений» требует неустойку с тамбовской птицефабрики

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск АО «Росхим» (управляет воронежским заводом минеральных удобрений) к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании неустойки по договору поставки. Сумма требований составляет 63,2 млн руб.

Как следует из материалов суда, иск подан в рамках спора по договору поставки от 28 января 2025 года. Истец требует взыскать с ответчика неустойку за период с 24 апреля по 12 ноября 2025 года. Другие обстоятельства спора в материалах дела не раскрываются. Судебное заседание пройдет 24 марта. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, АО «Минудобрения» зарегистрировано в июне 2000 года. Основной вид деятельности предприятия — производство удобрений и азотных соединений. С декабря 2024 года управляющей организацией компании является московское АО «Росхим», зарегистрированное в 2022 году. По последним опубликованным данным, выручка АО «Минудобрения» за 2020 год составила 36 млрд руб., чистый финансовый результат был отрицательным — убыток достиг 622 млн руб. Более актуальная финансовая отчетность в открытых источниках отсутствует. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в 2013 году в Токаревском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности предприятия — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал компании составляет 1,8 млрд руб., генеральным директором является Сергей Бугунов. По итогам 2024 года выручка птицефабрики достигла 44 млрд руб., а чистая прибыль составила 2,7 млрд руб. Предприятие входит в группу агропредприятий «Ресурс», одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.

В конце февраля Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования АО «Октябрьское» Максима Жалнина к ОАО «Токаревская птицефабрика» по делу о задолженности по договору поставки зерна. Сумма взыскания составила 103,4 млн руб.

Анна Швечикова