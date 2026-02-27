Суд поддержал «Октябрьское» в споре с тамбовским ГАП «Ресурс» на 103 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил требования АО «Октябрьское» Максима Жалнина к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) по делу о задолженности по договору поставки зерна на сумму 103,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд постановил взыскать с птицефабрики 103,4 млн руб., а также пени в размере 2,13 млн руб. 16 декабря тамбовская структура ГАП «Ресурс» подала апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Ее приняли к производству, однако 12 февраля предприятие заявило о возвращении претензии. Спустя несколько дней производство в апелляции прекратили.

Предметом спора стал договор поставки, заключенный в марте 2024 года. Согласно материалам дела, АО «Октябрьское» обязалось передать покупателю зерновые, бобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки, а ОАО «Токаревская птицефабрика» — принять и оплатить товар. Оплата, в соответствии с условиями приложений к договору, должна была производиться в течение 21 банковского дня с момента получения товаросопроводительных документов. Однако товары были получены, а оплата — нет. Сумма задолженности составила 103,4 млн руб.

7 июля 2025 года истец направил в адрес ответчика претензию, а затем, поскольку обязательства исполнены не были, «Октябрьское» обратилось в суд.

В декабре прошлого года суд также прекратил производство по иску воронежского ООО «Торговый дом "Олеум"» к «Токаревской птицефабрике». Контрагент требовал более 125 млн руб., однако позднее передумал и отозвал иск.

По данным Rusprofile, АО «Октябрьское» зарегистрировано в июне 1996 года в Тамбовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства. Генеральным директором является Максим Жалнин, также возглавляющий ООО «Агрофирма “Октябрьская”». По итогам 2024 года выручка компании составила 9 млрд руб., чистая прибыль — 294 млн руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировали в 2013 году в Токаревском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал предприятия составляет 1,8 млрд руб., директором является Сергей Бугунов. В 2024 году выручка птицефабрики достигла 44 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. Компания входит в состав группы агропредприятий «Ресурс», одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.

Анна Швечикова