Wildberries & Russ захотела купить Nord Wind

Холдинг RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) направил предложения о покупке нескольким российским авиаперевозчикам. Среди потенциальных целей — чартерные авиакомпании Nord Wind («Северный ветер») и Azur Air, рассказали источники «Ъ». В Nord Wind, по данным издания, предложение рассматривать не стали. В RWB и авиакомпании от комментариев отказались.

Интерес к покупке перевозчика в RWB объясняют партнерством с туроператором Fun&Sun. Собственный флот позволит туроператору получать блоки мест по минимальной цене или даже по себестоимости, что особенно актуально на фоне планов по строительству отелей в Египте и Турции. Источники подчеркивают, что RWB целенаправленно искала компании с опытом чартерных перевозок.

Что касается Azur Air, то стороны пока не сошлись в цене. Владельцы авиакомпании, по данным собеседников «Ъ», могут быть заинтересованы в продаже проблемного актива: поддержание самолетов в летной годности становится все дороже и сложнее. С начала года у Azur Air случилось несколько незапланированных посадок по техническим причинам, а Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта до июня, потребовав устранить нарушения. В компании заверили, что уже исправили 75% замечаний.

