Производство сыра на Ставрополье увеличилось на 30%

Производство сыра в Ставропольском крае выросло на 30% в 2025 году. Выпуск кисломолочной продукции увеличился на 1%, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

В регионе работают 43 организации, которые выпускают более 700 наименований молочных товаров. За последние два года начали деятельность 10 предприятий — в основном производители крафтовых сыров и фермерские хозяйства.

По объемам лидирует питьевое молоко — 87,6 тыс. тонн, кисломолочные товары — 37,7 тыс. тонн, мороженое — 9,5 тыс. тонн.

В Пятигорске, Невинномысске и Шпаковском округе функционируют вертикально-интегрированные предприятия с полным циклом от собственного сырья до готовой продукции. Семь крупнейших заводов расположены в Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске и Ипатовском округе. Их мощности позволяют перерабатывать свыше 600 тысяч тонн сырого молока ежегодно.

Отрасль обеспечивает работой около 3 тыс. человек. За прошлый год в Предгорном округе завершили крупный инвестиционный проект по реконструкции молочного завода и строительству сыроваренного цеха. Проект привлек свыше 200 миллионов рублей инвестиций и создал несколько десятков рабочих мест.

«Считаю, что работу с производителями в отрасли необходимо усиливать на межведомственном уровне. Тем более что на Ставрополье множество факторов позволяют выпускать качественную продукцию, известную в России и за ее пределами»,— добавил Антон Доронин.

