Журналиста-иноагента Сергея Резника заочно приговорили к 10 годам

Ростовский областной суд признал виновным в распространении фейков о ВС РФ, вымогательстве и реабилитации нацизма журналиста Сергея Резника (признан в России иноагентом). Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу 100 тыс. руб. Также подсудимому запретили администрировать сайты на пять лет, сообщили в управлении СКР по региону.

Как установило следствие, фигурант публиковал в интернете материалы, отрицающие приговор Нюрнбергского трибунала и порочащие действия СССР в период Второй мировой войны. Также журналист распространял фейки о российских военнослужащих. Помимо этого, следователи установили «его причастность к вымогательству денежных средств у потерпевшего». О ком именно идет речь, не уточняется.

Сергея Резника внесли в реестр иноагентов 13 марта 2026 года. В пресс-релизе Минюста уточнялось, что журналист распространяет материалы других иноагентов, публикует фейки о действиях российских властей и сравнивает Россию с террористической организацией. Также он включен в перечень экстремистов и террористов.

