Теневые производители лишились сырья для «элитного» алкоголя

Производители нелегального алкоголя, включая контрафактный «элитный» сегмент, столкнулись с острой нехваткой сырья. Выпуск лекарственного препарата «Этанол» в России в январе 2026 года рухнул в 17 раз по сравнению с прошлым годом — до 3,1 тыс. декалитров.

За весь 2025 год ввод в оборот чистого спирта сократился на 97%, подсчитали в системе маркировки «Честный знак». Причиной стала системная борьба с теневым оборотом, в котором медицинский спирт использовался для производства фальсификата.

Ключевую роль сыграли блокировки поставщиков с невостребованными остатками «Этанола» в системе «Честный знак»: объем такого сырья сократился на 83%. Кроме того, от лицензии добровольно отказался крупный производитель спиртосодержащих лекарств «Флора Кавказа». Ранее компания входила в число лидеров по обороту этилового спирта, выпуская в основном травяные настойки. За 2025 год в аптеках продали 38,6 млн упаковок ее продукции почти на 2 млрд руб.

Рынок также очистили проверки силовиков и Росздравнадзора, которые выявили серых поставщиков. Их блокировали в системе маркировки и лишали лицензий. Дополнительным ударом стало введение акциза на фармацевтический спирт с января 2025 года. В результате потребность госучреждений в этаноле за год упала вдвое, а экономия бюджета на акцизах, по оценкам участников рынка, приблизилась к 100 млрд руб. Теперь нелегальным производителям приходится искать альтернативное сырье.

