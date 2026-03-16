Из спирта испарились миллиарды

Выпуск фармацевтического «Этанола», состоящего из спирта, в январе 2026 года составил 3,1 тыс. дал, сократившись в 17 раз год к году, а ввод в гражданский оборот в 2025 году упал на 97%. Это может быть связано с обелением рынка: после введения маркировки, а также акцизов на этанол и содержащие его лекарства медицинский спирт прекратили использовать теневые производители алкоголя, в том числе для нелегального изготовления элитных сортов спиртного. При сохранении действовавших схем поставок нелегального этанола государство могло недополучить около 100 млрд руб. акцизных сборов, оценивают участники рынка.

В январе 2026 года в России было произведено 3,1 тыс. декалитров (дал) лекарственного препарата «Этанол», полностью состоящего из медицинского спирта, подсчитали в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Год к году выпуск продукции сократился в 17 раз. Ввод в гражданский оборот за весь 2025 год упал на 97% (с 4,28 млн дал чистого спирта до 149 тыс. дал) к 2024 году. По словам источника “Ъ” на алкогольном рынке, благодаря блокировкам в системе «Честный знак» поставщиков с зависшими остатками «Этанола» (без движения более трех месяцев) объем таких остатков сократился на 83%, до 2,5 млн дал.

Столь резкое снижение производства происходит в контексте ухода с рынка крупных игроков. От лицензии на производство этилового спирта, по данным “Ъ”, в добровольном порядке отказался производитель спиртосодержащих лекарств «Флора Кавказа». Согласно материалам РАТК, разрешение приостановлено с 3 декабря 2025 года. Действовала лицензия при этом с конца февраля 2025 года. В самой «Флоре Кавказа» “Ъ” не ответили.

АО «Флора Кавказа» было зарегистрировано в Карачаево-Черкесии в 2006 году. В его ассортименте в основном спиртовые травяные настойки — боярышник, валериана, календула, пустырник. Владельцы бизнеса не раскрываются. В 2019 году единственным бенефициаром компании выступала Светлана Боташева, ранее — Азрет-Али Боташев. Последний сейчас глава Урупского муниципального района, где работает «Флора Кавказа». Согласно СПАРК, выручка компании в 2024 году составила 1,7 млрд руб., увеличившись на 28% год к году. Чистая прибыль выросла на 10% год к году, до 18,6 млн руб.

Согласно DSM Group, за 2025 год в аптеках продали 38,6 млн упаковок лекарств «Флоры Кавказа» на 1,9 млрд руб. По данным участников алкогольного рынка, в январе—сентябре 2025 года «Флора Кавказа» стала вторым фармпроизводителем по объему ввода в оборот этилового спирта, реализовав 27 тыс. дал. Опередило ее самарское ООО «Гиппократ» с показателем в 46 тыс. дал. На третьем месте было АО РФК с 15 тыс. дал.

Потребность фармацевтической отрасли в спирте стабилизируется.

Согласно данным Федерального казначейства, которые приводят источники “Ъ”, в 2025 году закупки этанола и спиртосодержащих лекарств для государственных и муниципальных нужд сократились почти в два раза: с 92,2 тыс. до 46,6 тыс. дал.

По словам собеседников “Ъ”, это подтверждает реальную потребность здравоохранения в медспирте.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет основной областью применения этанола в фармацевтике сейчас производство субстанций, из которых затем выпускают лекарственные препараты. Здесь он нужен в качестве растворителя. На спиртосодержащие лекарства, по словам господина Шуляка, уходит незначительная доля этанола.

Основная причина сокращения производства этанола — постепенное обеление рынка за счет мер, направленных на борьбу с производством из него алкоголя, поясняют источники “Ъ”.

В 2024 году была введена маркировка продукции в системе «Честный знак», а с января 2025 года фармацевтический спирт и содержащие его лекарства стали подакцизными. Сейчас на рынке единая ставка — 824 руб. за 1 л безводного этанола.

Эти меры, по словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, существенно осложнили ситуацию для производителей контрафактного алкоголя: им приходится искать другое сырье.

Собеседник на алкогольном рынке добавляет, что этанол из-за своих высоких качественных характеристик, активно использовали теневые производители, в том числе для нелегального изготовления элитных сортов алкоголя.

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин считает, что серьезную роль в обелении рынка могли сыграть проверки силовиков и Росздравнадзора, выявившие серых поставщиков спирта. В рамках оперативных мероприятий такие компании блокировались в системе «Честный знак», а их лицензии отзывались.

Меры регуляторов по борьбе с нелегальным оборотом делают работу со спиртосодержащими лекарствами в целом «токсичной», подчеркивает источник “Ъ” на алкогольном рынке. По его словам, сейчас же по итогу миллионы дал превратились в сотни тысяч, в «терминах акциза экономия составила под 100 млрд руб.».

Виктория Колганова, Владимир Комаров