Арбитражные управляющие могут получать данные об автомашинах банкротов бесплатно

Верховный суд РФ (ВС) удовлетворил административный иск арбитражного управляющего (АУ) Максима Доценко, отстаивавшего право управляющих бесплатно получать сведения о транспорте банкротов. Истец оспаривал поправки к Правилам ведения госреестра транспортных средств, которые с 1 января сделали выписки этого реестра платными, а бесплатно информацию могли получить лишь владельцы машин и участники системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

ВС признал недействующим спорный пункт в части ограничения возможности получения АУ сведений из реестра транспорта без взимания платы, сообщил “Ъ” господин Доценко и подтвердила пресс-служба суда.

Истец ссылался на то, что закон о банкротстве прямо позволяет АУ безвозмездно получать информацию об имуществе должника, а внесенные в правила поправки противоречат закону. Ответчиком по иску выступало правительство РФ, которое в том числе ссылалось на возможность получать сведения из реестра через СМЭВ. Однако доступ АУ к этой системе весьма ограничен.

Как пояснил “Ъ” Максим Доценко, Общероссийский профсоюз АУ выполнил все технические требования для подключения к СМЭВ, но для получения доступа АУ к сведениям о транспорте должников требуется ведомственный акт или соглашение об электронном взаимодействии, которого пока нет. В итоге управляющие фактически остались без возможности бесплатно получить данные об автомобилях банкротов.

Если же у управляющих нет необходимого доступа, то «сведения могут быть запрошены иным способом, а расходы возмещены в соответствии с положениями закона о банкротстве», говорилось в возражениях МВД РФ, представленных в суд. Тем не менее ВС решил удовлетворить иск, поддержав тем самым позицию АУ.

Ян Назаренко

