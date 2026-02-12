Транспорт в платном доступе

Как стало известно “Ъ”, арбитражные управляющие (АУ), ведущие дела о банкротстве, отстаивают в Верховном суде РФ право безвозмездно получать от ГИБДД информацию об автомобилях должников. С 1 января выписки из госреестра транспорта стали платными, а бесплатной информацию оставили только для самих владельцев машин и участников системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). АУ имеют ограниченный доступ к этой системе, но к сведениям по транспорту им разрешения пока не дали. В итоге, если ранее АУ могли получать сведения на бумажных носителях бесплатно, теперь они вынуждены платить за них из собственного кармана, а затем возмещать эти расходы за счет конкурсной массы банкрота.

В Верховный суд РФ (ВС) поступили два административных иска управляющих (есть у “Ъ”) — от Максима Доценко и Ирины Пустовой. Заявители оспаривают поправки к «Правилам ведения госреестра транспортных средств», внесенные 20 ноября 2025 года постановлением правительства. Эти изменения с 1 января ввели новый порядок предоставления информации из транспортного реестра. Если ранее, говорится в исках, управляющие по делам о банкротстве имели возможность получить информацию на бумажном носителе безвозмездно, то теперь этой опции фактически нет.

Госреестр транспортных средств существует с 2019 года, и изначально выписки из него были бесплатными. Однако большое число запросов для проверки транспорта (более 1,8 млрд запросов в год) создает «избыточную» нагрузку на ИT-инфраструктуру, поясняли в МВД РФ. В связи с этим в 2025 году правительство решило сделать услугу платной. Новый сбор введен с 1 января 2026 года, причем не в виде госпошлины (как планировалось изначально), а в форме платы, описанной в отдельном постановлении. Сокращенная электронная выписка стоит 200 руб., сокращенная бумажная — 400 руб., расширенная бумажная — 100 руб., бумажная выписка по владельцу — 400 руб.

В ожидании специального акта

АУ сейчас имеют ограниченный доступ в СМЭВ к некоторым видам информации, но для получения ими сведений из транспортного реестра нужен специальный акт правительства либо МВД, который пока не принят, говорится в иске Ирины Пустовой. В связи с этим она считает введение платы за выписки о транспорте преждевременным, так как получение АУ таких сведений из СМЭВ еще не налажено.

Между тем, говорится в обращении господина Доценко, закон о банкротстве прямо позволяет АУ безвозмездно получать информацию об имуществе должника, поскольку в этих делах управляющий осуществляет особые публично-правовые функции.

Получается, что действующее подзаконное регулирование входит в противоречие с законом — более значимым по юридической силе актом.

Иными словами, речь идет о «незаконном воспрепятствовании деятельности АУ» в виде установления платы как административного барьера, указывает истец.

«Иск подан с целью отстоять право АУ на бесплатное получение информации об имуществе должника. Неважно, каким образом это получится, признает ли наше право суд или ответчик сам решит внести изменения в правила»,— сообщил Максим Доценко. Госпожа Пустовая уточнила, что просит признать спорный пункт о плате временно не действующим до предоставления управляющим доступа к сведениям СМЭВ из транспортного реестра. В качестве предварительной защиты по иску она просит ВС приостановить взимание платы с АУ.

Доводы истцов предстоит изучить ВС. Заседание по иску Максима Доценко планируется 11 марта, дата слушаний по заявлению Ирины Пустовой еще не назначена.

“Ъ” обратился за комментариями в МВД и правительство РФ.

Без информации активы не ищутся

АУ Сергей Домнин объясняет, что запрашивать информацию о должнике и принадлежащем ему имуществе для цели формирования конкурсной массы — это базовая обязанность управляющего, с выполнения которой начинается любая банкротная процедура. Естественно, этой обязанности корреспондирует обязанность органов власти предоставлять информацию по запросу АУ, уточняет он. Без получения информации из официальных источников АУ лишен возможности сформировать полную картину имущественного положения должника, выявить скрытые активы, проверить сведения о зарегистрированном имуществе и обеспечить соблюдение баланса интересов кредиторов, добавляет управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Если нет сведений о том, какое имущество принадлежит должнику, в процедуре неизбежно возникнут трудности с удовлетворением требований кредиторов, подтверждает председатель совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко.

568 тысяч человек обанкротились в судебном порядке в 2025 году, по данным ЕФРСБ

Из буквального толкования ст. 20.3 закона о банкротстве следует, что юрлица, граждане и органы власти предоставляют запрошенные сведения управляющему без взимания платы, подчеркивает Валерия Герасименко, поддерживая позицию истцов. По мнению господина Домнина, норма закона о банкротстве о бесплатном предоставлении информации является специальной и должна действовать вне зависимости от ведомственных правил и регламентов. Вячеслав Косаков считает доводы АУ обоснованными, подчеркивая, что аналогичный подход уже реализован законодателем применительно к иным государственным реестрам, в том числе к ЕГРН.

Введение же платы за выписку из транспортного реестра влечет затраты АУ, которые потом возмещаются из конкурсной массы, уменьшая в итоге активы, которые идут на погашение долгов перед кредиторами, поясняют управляющие.

Вместе с тем гендиректор «Юр-Статус» Руслан Остроумов допускает, что у государства имелась иная логика в отношении обоснования платного характера сведений из реестра транспортных средств. Например, хотя управляющие и не платят за представление сведений из других реестров, они несут затраты на публикацию сведений о ходе банкротного дела в публичных реестрах и данные расходы также возлагаются на конкурсную массу, указывает господин Остроумов.

Если ВС согласится, что введение платных выписок затрудняет реализацию полномочий АУ и возлагает на него дополнительное бремя, не предусмотренное федеральным законом, то шансы на удовлетворение исков высоки, считает Вячеслав Косаков. Сергей Домнин не исключает, что ВС может формально отклонить иски, указав при этом на приоритет норм закона о банкротстве и неприменение спорного подзаконного акта. Такой исход тоже можно будет счесть победой, считает господин Домнин. Кроме того, банкротные эксперты допускают, что проблема может разрешиться и без судебного разбирательства — например, если будет принят специальный акт о допуске АУ к транспортному реестру через СМЭВ либо внесут поправки в спорные правила, дающие управляющим право бесплатного получения выписок наряду с владельцами машин.

Ян Назаренко, Анна Занина, Иван Буранов