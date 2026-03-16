Иран призвал мусульманские страны к единству в борьбе с Израилем и США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что после начала операции США и Израиля никто из исламских государств не пришел на помощь иранской стороне. По его словам, исламский мир должен объединиться, чтобы гарантировать безопасность в регионе и противостоять внешним угрозам.

Али Лариджани в письме из шести пунктов обратил внимание, что Иран продолжает сопротивление, в то время как поведение мусульманских правительств, которые не поддерживают иранский народ, противоречит сути ислама.

«Некоторые страны пошли еще дальше и заявили: раз Иран наносит удары по американским базам и интересам США и Израиля в этих странах, значит, Иран — наш враг! Неужели Иран должен сидеть сложа руки, когда с американских баз в ваших странах наносятся удары по Ирану?! Они ищут оправдания; сегодня в этой битве на одной стороне — США и Израиль, а на другой — мусульманский Иран и силы сопротивления. На какой стороне вы?»,— заявил Али Лариджани.

Он призвал задуматься о будущем исламского мира и подчеркнул: «США никогда не будут вам верны, а Израиль — ваш враг».

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ иранский КСИР начал наносить удары по американским объектам в странах Персидского залива, включая ОАЭ и Катар.

Лусине Баласян