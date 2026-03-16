На подлете к Москве сбили 60-й беспилотник с начала суток

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего с начала дня на подлете к столице сбили 60 БПЛА.

Аэропорты Московского региона работают с ограничениями. Рейсы принимаются и выпускаются только по согласованию с соответствующими органами. За последние двое суток на подлете к Москве сбили более 250 беспилотников. Как оценивал ТАСС, налет БПЛА 14-16 марта стал самым масштабным для региона за год.