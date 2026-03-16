Вездеход уехал в казну

На Кубани по иску прокуратуры обращено в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко, который не смог доказать законность приобретения активов стоимостью 250 млн руб. В казну отошли дома с участками, автомобили и снегоболотоход. Господин Бондаренко, уволенный с должности с связи с утратой доверия, является одним из основных ответчиков по делу о незаконном возведении коттеджного поселка «Маяк» под Геленджиком.

Максим Бондаренко

Максим Бондаренко

Приморско-Ахтарский райсуд Краснодарского края удовлетворил заявление краевой прокуратуры о взыскании в пользу РФ имущества бывшего главы муниципалитета Максима Бондаренко и аффилированных с ним лиц, сообщило надзорное ведомство. По информации ГАС «Правосудие», в числе ответчиков — бывшая жена чиновника Юлия Салошенко и его дети. Заседания суда проходили в закрытом режиме.

По итогам рассмотрения иска у ответчиков изъяты три участка общей площадью свыше 3,1 тыс. кв. м, три жилых дома площадью 1,3 тыс. кв. м, одно нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что чиновник использовал полномочия для личного обогащения, а имущество приобретал на неподтвержденные доходы. Максим Бондаренко не признал претензии надзора и настаивал на том, что жилые дома, два из которых находятся в Краснодаре, а один — в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа, строились им в течение длительного времени. По словам господина Бондаренко, реальные затраты на недвижимость, в которой живет его семья, в том числе несовершеннолетние дети, гораздо ниже суммы, фигурирующей в иске прокуратуры.

Максим Бондаренко занял должность главы Приморско-Ахтарского муниципального округа в 2018 году. А в январе 2026 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил в совет муниципалитета заявление о снятии господина Бондаренко с должности в связи с утратой доверия. Причиной стали многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства: Максим Бондаренко предоставлял контролирующим органам недостоверные сведения о доходах и имуществе, не принимал меры к урегулированию конфликта интересов при распоряжении земельным участком рядом с его домом.

В день отставки господин Бондаренко разместил в своем Telegram-канале видеозапись фрагмента балета «Лебединое озеро».

В разговоре с “Ъ” чиновник не ответил на вопрос, что означает отсылка к балету, сославшись на невозможность обсуждать это по телефону.

В июне 2025 года Максим Бондаренко стал участником еще одного судебного процесса по иску прокуратуры, которая требует признать самовольным строением коттеджный поселок «Маяк» в пригороде Геленджика. По мнению надзора, профсоюзная турбаза, на месте которой возведена элитная недвижимость, незаконно выбыла из собственности государства за счет серии судебных решений, организованных Максимом Бондаренко, в тот период — акционером туристического предприятия. Производство по делу в Геленджикском горсуде приостановлено для проведения экспертизы стоимости коттеджей.

Анна Перова, Краснодар