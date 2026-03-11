За 2025 год в Черноземье в ДТП с электросамокатами погибли четыре человека

В 2025 году в Черноземье зарегистрировали 124 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что составляет почти 3,8% от общего числа аварий в России. В результате четыре человека погибли и 133 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГИБДД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Наибольшее количество ДТП в Черноземье зафиксировано в Воронежской области — 52. По этому показателю регион занимает 16-е место в стране. В авариях с СИМами погиб один человек, еще 57 пострадали.

В Липецкой области за год произошло 23 соответствующих ДТП, что соответствует 35-му месту в общероссийском рейтинге. Ранения получили 26 человек.

Белгородская область с 18 авариями находится на 41-м месте. В результате погибли три человека — это самый высокий показатель смертности в авариях с СИМами в Черноземье. Еще 17 человек пострадали.

Тамбовская область занимает 46-е место: здесь зарегистрировано 14 ДТП, в которых ранения получили 15 человек.

Курская область расположилась на 59-й позиции с девятью авариями, в них пострадали девять человек.

Орловская область с восемью ДТП занимает 60-е место в России по авариям с участием СИМов. Всего в них пострадали девять человек.

На федеральном уровне лидером по числу аварий с СИМами остается Москва, где зафиксировано 629 случаев. В пятерку регионов с наиболее высокими показателями также вошли Краснодарский край (198 ДТП), Санкт-Петербург (193 ДТП), Нижегородская область (181 ДТП) и Свердловская область (152 ДТП).

Всего в России за 2025 год зафиксировано 3,3 тыс. аварий с участием СИМов.

Кабира Гасанова