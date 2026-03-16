ОСАГО берет барьер

В России хотят запретить выплачивать по ОСАГО больше 400 тыс. руб. Страховщики уверены, что эта мера поможет бороться с мошенниками. Речь о практике, когда автоюристы выкупают у пострадавших в ДТП право требования, а затем через суд добиваются многомиллионных выплат. Автовладелец при этом получает скромную сумму. Предполагается, что теперь на выплату сможет претендовать только сам пострадавший или его законный представитель.

Ключевая проблема связана со сроками выполнения ремонта, говорит председатель комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга Александр Баклушин:

«Мера абсолютно объективная и не ограничивает права страхователей — владельцев автомобилей. Она направлена на сокращение серого сегмента, когда профессиональные автоюристы через затягивание сроков и суды получают сверхвыплаты по ОСАГО. Если не бороться с этим, в итоге придется повышать тарифы, ведь суды в ряде регионов выписывают штрафы значительно выше установленных законом 400 тыс. руб.

Если идти по пути роста тарифа, лимит выплат можно увеличить, например, до 2 млн руб., потому что 400 тыс. не всегда хватает. Когда автовладельцы будут готовы к росту тарифов в 1,5-2 раза, можно будет поднять и выплаты. Сейчас тарифы ОСАГО и выплаты находятся в достаточно сбалансированном состоянии. То есть чаще всего проблема — в сроках ремонта? Они затягиваются, хотя технически это несложно организовать. Реальность рынка такова, что для ряда марок запчасти идут долго, их сложно найти, особенно новые, а не б/у».

В середине февраля «Т-Страхование» обратился в Конституционный суд, требуя уточнить положения закона об ОСАГО. Тогда в компании сообщили “Ъ FM”, что проблема также в том, что закон обязывает страховщика закончить ремонт за 30 дней. Но те же сроки не установлены для автосервисов и поставщиков запчастей. По их словам, это играет на руку недобросовестным автоюристам-посредникам, которые намеренно срывают сроки ремонта ради прибыли. Сейчас лимит планируют увеличить до 45 дней. Но в тоже время сумма, которую предлагают выплачивать страховщики, часто недостаточна для ремонта, говорит юрист портала «Отдаймое.рф» Илья Афанасьев:

«Вся эта ситуация, как она освещается в СМИ, напоминает анекдот про бордель: чтобы увеличить производительность, переставляют кровати. Страховщики при этом практически ничего не делают для оптимизации цепочек поставок запчастей или для наладки производства наиболее востребованных деталей в России, даже пластиковых.

Проблема с выплатами по ОСАГО заключается в том, что они производятся по справочникам РСА и методике Центрального банка, но цены в этих справочниках часто не соответствуют реальной стоимости запчастей. Когда клиент приходит за деньгами, страховщики могут предложить лишь часть суммы. Если же человек требует ремонт по ОСАГО, автосервис вынужден искать пути решения самостоятельно. Проблема усугубляется тем, что страховщики сначала предлагают копейки, а потом, если клиент не соглашается, заменяют ремонт на выплату. В результате автосервисы неохотно работают со страховыми компаниями, потому что суммы выплат часто слишком низкие».

По данным Национальной страховой информационной системы, в 2025-м примерно 150 тыс. автовладельцев смогли добиться компенсации полной стоимости ремонта. Это примерно 8% от всех случаев. При этом средняя сумма выплат варьируется от 110 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Астон О'Салливан