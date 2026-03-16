Бессент: США не против прохода иранских судов через Ормузский пролив

США не препятствуют иранским судам, проходящим через Ормузский пролив, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Он объяснил это желанием Соединенных Штатов обеспечить мир нефтяными ресурсами.

«Иранские корабли уже начали проходить, и мы позволили этому происходить, чтобы снабжать остальной мир», — сказал Скотт Бессент Брайану Салливану в интервью программе Squawk Box на канале CNBC. «Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен нефтью»,— добавил он.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля был ограничен проход через Ормузский пролив. После начала атак Ирана на корабли, проходящие через пролив, экспорт энергоресурсов резко сократился. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи утверждал, что запрет на проход через пролив действует только для судов США и Израиля.

Ормузский пролив — единственный морской путь, который обеспечивает выход из Персидского залива в Индийский океан. До обострения конфликта между Израилем и Ираном через него проходило около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ. Около 85% объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ направляются в Азию — Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Иран через пролив реализует более 90% своего нефтяного экспорта.

Анастасия Домбицкая