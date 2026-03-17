Войну вписывают в единый интерфейс

Американская компания Palantir Technologies представила систему Maven Smart System (MSS), объединяющую анализ разведданных и управление ударами на базе искусственного интеллекта (ИИ). По словам представителей Пентагона, она позволяет значительно сократить время между обнаружением цели и нанесением удара. Подобные комплексы управления боевыми действиями сегодня разрабатываются и в других странах, включая Россию и Украину.

MSS была показана на мартовской конференции AIPCon. Система анализирует данные со спутников, беспилотников, радаров и радиоперехватов и позволяет военным планировать операции через единый цифровой интерфейс — от обнаружения цели и принятия решения об ударе до подтверждения ее уничтожения. Как пояснил глава цифрового и ИИ-направления Пентагона Кэмерон Стэнли, ранее военным приходилось работать сразу в восьми или девяти различных программных контурах и переносить данные между интерфейсами, чтобы замкнуть так называемую kill chain — цепочку от получения разведданных до нанесения удара. По словам участников презентации, автоматизация обработки разведданных также позволила резко сократить число специалистов, задействованных в выборе целей. Один из программных инженеров Palantir подчеркнул, что задачи, которые раньше выполняли около 2 тыс. аналитиков разведки, с использованием их продукта сможет решать команда из 20 специалистов. Независимого подтверждения этой оценки нет.

MSS объединяет в одном интерфейсе инструменты для обнаружения цели, анализа разведданных и подготовки вариантов действий для командования с учетом текущей обстановки и доступных средств поражения — ракет, авиации или ударных беспилотников.

Платформа может сопоставлять спутниковые снимки, видеопотоки с дронов, радиоперехваты и другие данные, формирует список целей и ранжирует их по приоритету. В качестве аналитического ядра платформы используется языковая модель Claude, разработанная компанией Anthropic. Именно вокруг нее в последние недели разгорелся конфликт между разработчиком и Пентагоном: Anthropic настаивала на ограничениях использования своих нейросетей в военных операциях, однако власти США сочли такие требования неприемлемыми (см. “Ъ” от 4 марта).

Концепция объединения разведки и средств поражения в единую архитектуру управления не нова и для российской военной теории. В отечественных документах она известна как разведывательно-ударный контур — последовательность действий от обнаружения цели и передачи координат до ее поражения в минимальные сроки. В начале 2000-х годов стартовала разработка автоматизированной системы управления войсками «Созвездие», модернизированная версия которой — «Созвездие-М2» — была принята на вооружение в 2015 году. В 2018-м был подписан государственный контракт на поставку комплексов ЕСУ ТЗ: до 2020 года армия должна была получить около 40 бригадных комплектов общей стоимостью более 300 млрд руб. Однако после 2020 года в открытых источниках практически не появлялось информации о дальнейшем внедрении комплекса, а Минобороны не уточняло, применяется ли он в ходе боевых действий на Украине.

В последние годы обсуждение подобных решений сосредоточилось прежде всего на беспилотниках, которые стали одним из основных инструментов разведки и ударов на фронте.

В июле 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать методику применения ИИ для управления военными дронами на основе боевого опыта. Предполагается, что создаваемый аппаратный комплекс будет анализировать данные от различных типов беспилотников — от FPV-дронов до аппаратов самолетного типа — и предлагать операторам решения в реальном времени. По данным Минобороны, прототип такой системы уже проходит испытания, но о результатах этих работ или сроках внедрения системы публично не сообщалось.

В вооруженных силах Украины аналогичные цифровые системы уже используются на практике. Одной из них является платформа Delta, разработкой и поддержкой которой занимается Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины. По данным газеты The New York Times, разработка системы велась при участии специалистов НАТО, а война на Украине фактически стала полигоном для ее испытания и доработки. Для управления беспилотниками в этой экосистеме используется отдельный программный комплекс Mission Control. Он позволяет операторам координировать работу нескольких дронов и передавать полученные разведданные непосредственно в систему управления подразделениями.

Дмитрий Сотак