Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков

На 81-м году жизни умер актер МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков. Об этом сообщили в Telegram-канале театра. Господин Голиков играл во МХАТ с 1976 года.

Жена актера Марина Павлюк уточнила, что причиной смерти Андрея Голикова стала гематома черепа из-за падения в театре 13 марта. «Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии и ударился головой о гранит»,— рассказала госпожа Павлюк в комментарии «РИА Новости». По ее словам, артист несколько дней провел в коме. 16 марта его экстренно прооперировали, но из комы господин Голиков уже не вышел.

Андрей Голиков родился 21 декабря 1945 года. В 1969-м окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. После обучения на режиссера в том же вузе принят в труппу МХАТ им. Горького. Задействован в нескольких ключевых для театра постановках — «Так победим!» М. Ф. Шатрова, «Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина, «Тартюф» Ж. Б. Мольера, «Три толстяка» Ю. К. Олеши и М. А. Горюнова и «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Также господин Голиков выступил режиссером в спектакле по повести В. Г. Распутина «Живи и помни». В 1975 году поставил «Наташу» в Грозненском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова. В 2011-2017 годах помимо работы во МХАТ играл на сцене московского театра Et Cetera.

На счету Андрея Голикова — около 20 работ в кино, в том числе в фильмах-спектаклях. Среди них — «Иванов, Петров, Сидоров» (1978), «Лицо французской национальности» (2000), «Любовь и прочие глупости» (2010), «Праведник» (2023), «Нюрнбергская история» (2025).