Подростка из Пензенской области обвинили в совершении терактов

В Пензенской области задержали 17-летнего подростка, обвиняемого в поджоге вышек сотовой связи в регионе. В отношении него возбудили уголовное дело о теракте. Молодого человека арестовали, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, с несовершеннолетним через мессенджер связался неизвестный. Он предложил за деньги нарушить работу мобильной связи, и подросток согласился.

С 7 по 9 марта «куратор» сообщал подростку координаты трех вышек в Пензе. Затем фигурант поджигал их и снимал свои действия на телефон. За совершение преступлений куратор заплатил несовершеннолетнему.

