В Челябинске заложили строительство центра художественной гимнастики

Строительство нового центра художественной гимнастики начинается в Челябинске. 16 марта состоялась закладка первого камня с участием президента Федерации фиджитал-спорта, олимпийского чемпиона Никиты Нагорного и губернатора Алексея Текслера, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Быстровозводимое двухэтажное здание общей площадью помещений 2,75 тыс. кв. м и высотой 15 м построят на улице Чичерина. Проект включает пять специализированных спортивных залов: один для соревнований, два для разминки и два хореографических зала. Также предусмотрены раздевалки, административные и вспомогательные помещения.

Глава региона отметил, что благодаря новому зданию удастся расширить охват тех, кто занимается гимнастикой в Челябинске. «Сейчас мы окончательно определились, что базовым направлением в новом манеже станет художественная гимнастика. Но мы также предусмотрели закладные элементы, которые позволят проводить соревнования по спортивной гимнастике и спортивной аэробике, это виды спорта, которые тоже входят в Федерацию гимнастики России. Этот манеж станет для нас своего рода пилотным проектом»,— прокомментировал Алексей Текслер.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года Челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта „Надежда“» объявило аукцион на поставку и монтаж модульного спортивного сооружения, где разместится новый центр художественной гимнастики. Начальная стоимость контракта составляла 225,9 млн руб. Контракт заключили с челябинским ООО «РУПР» по цене 218 млн руб.