Телебашню в Сочи подсветят в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Сочи 18 марта на телебашне включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Помимо курорта тематическая подсветка будет включена еще в нескольких десятках городов страны.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), в этот день высотные объекты компании по всей стране оформят специальными световыми сценариями. В Сочи на световом панно телебашни появится надпись «Крым с Россией навсегда!», которая станет частью праздничного оформления.

Центральной площадкой световой акции станет Симферополь. Здесь телебашня будет подсвечена цветами российского триколора и флага Республики Крым. На медиафасаде также планируется вывести изображение полуострова и бегущую строку с поздравительными надписями «С Днем воссоединения Крыма и России!», «Все началось с нас!» и «Спасибо за Крым!». В сценарий подсветки включат световые переливы и визуальные эффекты, напоминающие праздничный салют.

Тематические сообщения также появятся на телебашнях в ряде крупных российских городов. В частности, на световых панно объектов РТРС в Казани, Новосибирске и Самаре планируется вывести фразу «Крым — это Россия!».

Помимо этого, праздничные световые шоу пройдут на телебашнях и высотных объектах сети в других регионах страны. Подсветку включат в Астрахани, Биробиджане, Благовещенске, Брянске, Волгограде, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кирове, Костроме, Кызыле, Махачкале, Майкопе, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Уде, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.

В РТРС отмечают, что подобные световые сценарии традиционно используются для оформления телебашен в дни государственных праздников и памятных дат. Архитектурно-художественная подсветка позволяет превратить технические объекты связи в заметные городские символы и площадки для проведения тематических акций.

Мария Удовик