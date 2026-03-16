Житель Нижнего Тагила получил 8 лет колонии за разбой из-за пяти рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил 32-летнему местному жителю Кириллу Липке восемь лет колонии строгого режима за разбойное нападение на пожилую женщину (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что ранее судимый мужчина напал на пенсионерку днем 23 сентября 2025 года у дома № 80 на улице Газетной в Нижнем Тагиле. Он подошел сзади и нанес пенсионерке удар рукой по голове. От удара женщина упала на асфальт и потеряла сознание. Сняв с потерпевшей сумку, злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Впоследствии медики диагностировали у потерпевшей закрытый перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. Экспертиза квалифицировала эти травмы как тяжкий вред здоровью.

В сумке пенсионерки находились кошелек с одной пятирублевой купюрой, недорогой телефон стоимостью 5 тыс. руб., пенсионное удостоверение, банковские карты и четыре лотерейных билета. С учетом стоимости похищенного (самой сумки и кошелька) общая сумма ущерба составила 8 505 руб.

В ходе судебного заседания мужчина вел себя непоследовательно. От дачи показаний он отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Однако позже заявил, что не бил женщину, а лишь толкнул ее, так как она якобы мешала ему пройти. Также подсудимый утверждал, что оказывал потерпевшей первую помощь, однако эти доводы были опровергнуты показаниями свидетелей.

Суд учел, что ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности (в том числе за грабеж и вандализм) и официально не работал. Изучив все материалы дела, суд признал Кирилла Липку виновным в инкриминируемом деянии. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Полина Бабинцева