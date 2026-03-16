Тюбики набирают обороты

Мужскую косметику второй год подряд покупают активнее, чем женскую, рассказали “Ъ FM” представители рынка. За 2025 год продажи таких товаров выросли на 20% — против 13% у средств для женщин, говорят эксперты «Infoline-Аналитики».

В целом оборот мужской косметики составил 300 млрд руб. и занял четверть всего бьюти-рынка. Чаще в магазинах и на маркетплейсах мужчины берут парфюмерию и уходовую косметику. Особенно растет спрос у молодых покупателей, говорит член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова:

«Когда мы говорим про типичную мужскую косметику, то имеем в виду определенные требования к упаковке и текстуре. Для таких покупателей важно, чтобы средство было не масляное, не текло, у него не было ярко выраженных цветочных ароматов. Также нужна компактная упаковка, позволяющая ездить в командировки, ходить в спортзал. Молодое поколение активнее потребляет косметику с точки зрения ухода за кожей и укладки волос. Многие используют средства для ухода за бородой.

Иногда для мужчин косметику покупают женщины 40 лет. Парфюмерию в основном берут в подарок. Если же говорить про аудиторию до 40, основные потребители — мужчины. Мы видим, что средний чек у них даже выше, чем у женщин, — 2,7–3 тыс. руб. Мужчины внимательнее подходят к выбору, приобретают небольшое количество качественной продукции. Растет и аудитория, которая пользуется гаджетами для очищения кожи и снятия отеков под глазами».

За год мужчины стали чаще покупать средства для ухода за волосами — в деньгах рост составил 40%. А продажи парфюма увеличились почти на треть, сообщили “Ъ FM” в «Золотом яблоке». В топе продаж остались и привычные товары: бритвы, кассеты для бритья и шампуни. В последнее время популярными у мужчин стали кремы для рук, говорит соучредитель компании 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч. Ухаживают за кожей прежде всего врачи и автомеханики:

«В моей линейке — исключительно женская косметика. Но если говорить об уходе, есть универсальные продукты: средства для умывания, уходовые и увлажняющие кремы — мужчины их покупают. Берут в основном молодые люди 25–35 лет. Не для антиэйдж-процедур, а именно для увлажнения и противовоспалительного эффекта. Есть профессии, специфика которых — частое очищение кожи рук. Это медики, керамисты, творческие специальности, и — это может удивить — автослесари. Многие из них оставляют отзывы, что косметика спасает кожу от кровавых трещин».

За 2025 год оборот всего рынка косметики достиг 1,3 трлн руб., пишут «Ведомости». В денежном выражении он вырос на 15%.

