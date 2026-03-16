UEFA готовят к смене режима

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рискует понести серьезные финансовые потери из-за своей позиции относительно событий в Палестине и нежелания дисквалифицировать израильские команды. Как сообщает издание L’Equipe, во вторник, 17 марта, парламент (Большой совет) швейцарского кантона Во на территории которого, в Ньоне, располагается штаб-квартира UEFA, рассмотрит вопрос о целесообразности сохранения за головной европейской футбольной структурой налоговых льгот. В случае их отмены прямые потери UEFA могут составить €30 млн в год. Кроме того, есть опасения, что налоговые структуры начнут детально изучать счета UEFA, доход которого только в прошлом сезоне превысил €5 млрд.

Фото: Benoit Tessier / Reuters Президент УЕФА Александр Чеферин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций может столкнуться с заметными финансовыми потерями из-за своей позиции в отношении израильских команд. UEFA неоднократно призывали к их отстранению от участия в турнирах, проводимых под его эгидой, за действия израильских властей в секторе Газа. Но никаких шагов он так и не предпринял. Теперь сторонники санкций переходят от слов к действиям. На вторник, как сообщает L’Equipe, в Большом совете швейцарского кантона Во запланированы слушания на тему «Соблюдает ли UEFA условия получения налоговых льгот?».

Штаб-квартира UEFA расположена в одном из городов кантона Во — Ньоне, союз зарегистрирован в Швейцарии и находится в швейцарской юрисдикции. Предполагается, что по итогам слушаний будет принята резолюция о невыполнении UEFA условий получения льгот, после чего исполнительные власти кантона Во могут начать формальный процесс пересмотра налогового статуса головной футбольной структуры Старого Света.

Согласно швейцарским законам, международные спортивные федерации, базирующиеся в стране, считаются, в плане применяемого к ним налогового режима, некоммерческими организациями. Основанием для предоставления такого статуса, несмотря на то что тот же UEFA ведет активную коммерческую деятельность, является то, что международные федерации играют важную роль в борьбе за мир, активно противостоят проявлениям дискриминации и расизма.

«UEFA пользуется особым отношением в Швейцарии. Но оно обусловлено выполнением организацией ряда обязательных требований, включая борьбу за дело мира. UEFA в 2022 году отстранил от участия в соревнованиях российские команды. Но при этом не принял никаких мер в отношении израильских»,— отмечал еще в конце прошлого года депутат Федерального собрания Швейцарии Рафаэль Махайм. Проект осуждающей действия UEFA резолюции есть и в Федеральном собрании страны, но до ее обсуждения дело пока не дошло.

Интересно, что предпринимаемые Израилем в последние годы действия в секторе Газа сами по себе не являются базой претензий к UEFA. Речь, формально, немного о другом. На вид UEFA ставится то, что структура, которая часть своих доходов передает национальным федерациям, продолжая финансирование Ассоциации футбола Израиля (ITA), под эгидой которой проходят в том числе матчи на территории, международно признанной палестинской, делает это в том числе с использованием средств, недополучаемых кантоном Во из-за предоставленных UEFA льгот. По мнению депутатов кантона, UEFA таким образом вовлекает жителей региона в конфликт.

Если швейцарским парламентариям удастся запустить и довести до конца процесс пересмотра налогового режима, действующего в отношении UEFA (история не быстрая, предполагающая многомесячный обмен мнениями, который начнется с предоставления объяснений со стороны UEFA), только прямые потери головной структуры европейского футбола, по оценке L’Equipe, составят €30 млн в год.

Для организации, доходы которой, согласно ее же отчету, в сезоне 2024/25 года составили чуть более €5 млрд (сезоном ранее, когда прошел чемпионат Европы, показатель превышал €6,7 млрд), не самая большая потеря. Но есть опасность, что в ходе пересмотра налогового статуса UEFA швейцарские власти начнут детально исследовать бухгалтерию структуры. И тогда UEFA, не исключено, придется платить куда больше.

UEFA в прошлом году действительно обсуждал возможность применения санкций к IFA, но в итоге история заглохла. От идеи отказались после того, как стороны военного конфликта в секторе Газа — Израиль и террористическая группировка «Хамас» — заключили перемирие при посредничестве США.

Александр Петров