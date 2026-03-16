«Челси» оштрафован на 10 млн фунтов за нарушения в эпоху Абрамовича

Английская премьер-лига (АПЛ) оштрафовала лондонский «Челси» на 10,75 млн фунтов стерлингов за финансовые нарушения, допущенные в период с 2011 по 2018 год, то есть в эпоху Романа Абрамовича. Также клубу запрещено проводить трансферы на уровне академии в ближайшие девять месяцев.

Фото: John Sibley / Reuters Роман Абрамович (в центре) с футболистами «Челси» (2015 год)

Помимо этого, в отношении основной команды действует условный годичный трансферный бан. Испытательный срок составляет два года.

Расследование велось с 2022 года. Новое руководство «Челси» добровольно сообщило лиге, что в означенный период осуществлялись тайные выплаты игрокам, незарегистрированным агентам и прочим лицам. С нарушениями, по многочисленным сообщениям британских СМИ, прошли сделки, в результате которых лондонский клуб пополнили футболисты Эден Азар, Виллиан и Самюэль Это'О.

В релизе отмечается, что «активное самостоятельное информирование клуба о нарушениях», их признание новым руководством «Челси» и сотрудничество «на протяжении всего расследования» стали смягчающими обстоятельствами. Отдельное дисциплинарное разбирательство Футбольной ассоциации Англии, касающееся аналогичных нарушений, продолжается.

Таисия Орлова