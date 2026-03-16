Благополучие переносят в офис

Офисные спортзалы и комнаты отдыха вместо онлайн курсов и сертификатов — компании переходят на офлайн программы благополучия. Как пишет Forbes, подход работодателей к заботе о сотрудниках меняется. Стандартными корпоративными бонусами раньше были подписки, скидки или курсы сторонних сервисов и приложений. Однако спрос на такие программы со стороны сотрудников оставался низким, несмотря на значительные затраты руководства. И работодатели переключились на развитие офисной инфраструктуры. Они оборудуют пространства для телемедицины, комнаты отдыха и арендуют площади в зданиях, где уже есть спортзалы и бассейны.

Это в том числе помогает оптимизировать расходы, говорит партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных:

«Многие крупные российские компании постепенно возвращают сотрудников в офис после периода удаленки и гибридного формата, несмотря на сопротивление, и стараются привязать больше бенефитов именно к офисной работе. Влияет и доступность внешних сервисов, которые периодически становятся недоступными. Но главная причина — экономия: сейчас компании серьезно оптимизируют расходы и смотрят на операционную эффективность.

Какие альтернативы можно предложить внутри офиса? Например, приглашать экспертов для офлайн-тренингов прямо в офисе. Это дешевле, чем внешние площадки и подписки, и дает больше контроля. Это могут быть обучающие курсы, программы благополучия, спортивные активности, квизы и другие форматы командообразования».

По данным исследований рынка офисной недвижимости, в зданиях с развитой инфраструктурой уровень заполняемости гораздо выше, чем в объектах без таких удобств. Особенно сотрудники ценят доступ к спортивным залам, отмечает управляющий партнер HR агентства А2 Алексей Чихачев:

«На российском рынке действительно заметен сдвиг, но это не полный отказ от внешних сервисов благополучия. Скорее компании переходят к более прикладной модели, когда забота о сотрудниках встроена в рабочий день. Кандидатам важны не абстрактные бонусы, а реальные условия, поэтому многие выбирают гибридный формат работы. Растет спрос на спорт-инфраструктуру, пространства для отдыха в офисах. По данным Microsoft Office и IBS, 43% сотрудников считают наличие фитнеса важным фактором, а для 14% это напрямую влияет на лояльность к работодателю. При этом сейчас такой инфраструктурой обеспечены лишь около 20% офисов класса "А".

Почему сторонние сервисы теряют популярность? Ими нужно пользоваться отдельно — скачивать приложения, ездить на тренировки или выделять время на вебинары. Встроенная инфраструктура работает проще: она доступна прямо в офисе или рядом с ним и становится частью рабочей рутины».

Как пишет Forbes, работодателям также выгоден системный подход — инвестиции в одно пространство удобнее постоянного оформления и продления корпоративных подписок на десятки сервисов.

Ульяна Горелова