Писториус исключил отправку флота ФРГ на Ближний Восток по требованию Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что отправка немецких военных кораблей в Ормузский пролив для защиты от иранских атак по требованию президента США Дональда Трампа втянет ФРГ в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, никаких оснований для таких шагов нет, а ответственность за происходящее на этой территории лежит не на Германии.

«Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует», — заявил Борис Писториус журналистам после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом (цитата по Tagesschau). «Мы несем ответственность за восточный фланг и за Атлантику, особенно учитывая геополитическое положение Германии. Это наша первостепенная ответственность. Все остальное может вступать в игру в каждом конкретном случае», — пояснил он.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским, проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В начале марта в ответ на американо-израильскую операцию в Иране иранский КСИР сообщил, что взял канал под контроль и пригрозил атаковать любой проплывающий там танкер, связанный с США и Израилем.

Источники CNN сообщали, что Пентагон и Совет нацбезопасности при планировании операции против Ирана не рассчитали потенциальные последствия блокировки Ормузского пролива. На минувших выходных Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить в этот район корабли, чтобы избавиться от иранской угрозы.

Лусине Баласян