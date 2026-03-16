Директор украл как простой ИП

В Москве вынесен заочный приговор по делу Игоря Зотова, бывшего директора благотворительного Фонда Валерия Гергиева. Он обвинялся в том, что похитил по подложному договору около 30 млн руб. из средств возглавляемой им организации. Ранее он уже был судим за такие же преступления, а сейчас находится в международном розыске. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет колонии.

Обвиняемый по делу о хищении средств из Фонда Валерия Гергиева Игорь Зотов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Обвиняемый по делу о хищении средств из Фонда Валерия Гергиева Игорь Зотов

В Тверском суде Москвы 16 марта завершился процесс по уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении 60-летнего Игоря Зотова. Рассмотрение дела началось в октябре 2024 года, для принятия решения председательствующей судье Ольге Семиной потребовалось провести 25 заседаний.

По материалам дела подсудимый с 2009 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оставаясь им и в то время, когда возглавлял Фонд Валерия Гергиева. По данным следствия, в ноябре 2011 года «используя свое служебное положение в корыстных целях, Игорь Зотов дал указание неосведомленному сотруднику фонда подготовить платежное поручение, на основании которого с расчетного счета организации на расчетный счет ИП Зотов И. В. было перечислено более 28,7 млн руб.». Оплата осуществлялась под видом обязательств по несуществующему договору. Впоследствии полученные деньги фигурант «обратил в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению».

Признав вину обвиняемого Зотова полностью доказанной, суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы и штраф в размере 1,6 млн руб.

Срок отбытия наказания будет исчисляться со дня его задержания на территории России или экстрадиции в РФ. Также судом был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба.

Отметим, что в 2013 и 2015 годах Игорь Зотов дважды был судим тем же Тверским судом за аналогичные хищения средств Фонда Гергиева. В частности, тогда вместе с членом совета фонда Казбеком Лакути, доводящимся знаменитому дирижеру родственником, его признали виновным в двух эпизодах присвоения и шести эпизодах растраты. По версии следствия, в 2009 году злоумышленники похитили из средств фонда 245 млн руб., полученных в качестве пожертвований. Потом эти деньги фигуранты перечислили на счета подконтрольных им фирм и присвоили. В дальнейшем на них были приобретены шесть квартир в Москве и шесть машино-мест в элитном доме в центре столицы, которые были оформлены на жен подсудимых Игоря Зотова и Казбека Лакути. Кстати, каждая из этих квартир метражом более 180 кв. м на тот момент оценивалась более чем в 100 млн руб.

Чтобы скрыть растрату, злоумышленники, как установили следствие и суд, оформили заведомо невозвратные договоры займа, за счет которых возместили фонду присвоенную сумму из средств подконтрольных Игорю Зотову музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» и Московского пасхального фестиваля.

Общий ущерб, причиненный всем трем организациям, составил 472 млн руб.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил Игорю Зотову десять лет колонии (апелляция позволила ему сократить тюремный срок на полгода). При вынесении приговора шесть лет назад суд зачел ему в счет отбывания наказания содержание под стражей с 3 ноября 2011 года по 5 мая 2015 года. В итоге уже в 2017 году он оказался на свободе. Тогда же в отношении него было возбуждено новое уголовное дело о хищении из Фонда Гергиева еще 28,7 млн руб. Однако вызова на допрос и задержания экс-гендиректор дожидаться не стал и на машине своей супруги на следующий день после возбуждения уголовного дела выехал в Литву, после чего был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы.

Адвокат заочно осужденного комментировать приговор не стал.

Олег Рубникович