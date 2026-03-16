Уголовное дело возбудили после падения рабочих с 27 этажа в Нижнем Новгороде

По факту гибели двух рабочих при падении с высоты 27 этажа на стройке многоквартирного дома в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух лиц), сообщили в региональном СУ СКР.

Несчастный случай произошел 13 марта: на стройке в районе улицы Украинской и Комсомольского шоссе два работника упали в шахту лифта и погибли на месте.

О конкретных подозреваемых пока не сообщается. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительные работы.

