Уголовное дело возбудили после падения рабочих с 27 этажа в Нижнем Новгороде
По факту гибели двух рабочих при падении с высоты 27 этажа на стройке многоквартирного дома в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух лиц), сообщили в региональном СУ СКР.
Несчастный случай произошел 13 марта: на стройке в районе улицы Украинской и Комсомольского шоссе два работника упали в шахту лифта и погибли на месте.
О конкретных подозреваемых пока не сообщается. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительные работы.