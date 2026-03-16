Два работника упали с 27 этажа и погибли на стройке в Нижнем Новгороде

Смертельный несчастный случай произошел на стройке многоквартирного дома на улице Украинской в Нижнем Новгороде. 13 марта при уборке помещений 27 этажа два работника упали в лифтовую шахту и погибли, сообщили в региональной Госинспекции труда.

Один из погибших был работником ООО «ДКГ». Трудовые отношения второго работника, которому был 31 год, сейчас устанавливаются.

В инспекции добавили, что сообщения о несчастном случае к ним не поступали, за это работодателям грозит административная ответственность.

Галина Шамберина