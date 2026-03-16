«КРТ — это про уважение к городу и к покупателю»

Госдума приняла законопроект, обязывающий застройщиков строить школы, детсады и больницы при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Нововведение призвано устранить дефицит социальных объектов в районах массовой застройки. Теперь возведение жилых комплексов без соответствующей инфраструктуры станет невозможным. Председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил, что при принятии решений о застройке теперь будет определяться, кто именно, где и в каком объеме построит всю необходимую инфраструктуру. Эксперт по недвижимости в Сочи Юлия Феклистова рассказала «Ъ-Сочи» о том, что даст новый закон городу и населению.

Юлия Феклистова

«Принятие закона об обязательствах застройщиков строить социальную инфраструктуру в рамках КРТ — это, прежде всего, окончательный переход рынка к цивилизованной модели. Мы наконец-то уходим от хаотичной застройки, когда дом есть, а жизни вокруг него нет.

Я выделяю три ключевых последствия этого закона: качество жизни вместо квадратных метров. Раньше покупатель в Сочи или других активно развивающихся регионах часто приобретал “кота в мешке”: обещания построить школу рядом могли тянуться десятилетиями. Теперь наличие садов, школ и поликлиник становится юридической обязанностью застройщика, закрепленной в договоре. Это превращает недвижимость из просто “бетона” в ликвидный актив.

Во-первых, произойдет очистка рынка от слабых игроков. Социальная нагрузка требует огромных финансовых ресурсов и грамотного планирования. Это естественный фильтр: мелкие компании, привыкшие строить тяп-ляп без инфраструктуры, не выдержат новых требований. На рынке останутся только крупные системные девелоперы. Для моих клиентов это дополнительный маркер безопасности — риск купить долгострой в таких проектах сводится к минимуму.

Во-вторых, сформируется справедливое ценообразование. Да, будем реалистами: строительство школы за счет застройщика закладывается в стоимость квадратного метра. Однако я считаю это “платой за ликвидность”. Намного выгоднее купить жилье чуть дороже в районе, где все под рукой, чем сэкономить на старте, а потом тратить время и деньги на логистику в соседние районы.

КРТ — это про уважение к городу и к покупателю. Сочи остро нуждается в таких проектах, чтобы статус курортной столицы подкреплялся не только морем, но и современным уровнем комфорта для жизни».