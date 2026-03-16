The Telegraph: война в Иране лишит работы 100 тыс. британцев

Война в Иране может привести к росту безработицы в Великобритании, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что безработными могут стать более 104 тыс. человек, тем самым их общее количество приблизится к 2 млн.

На рынок труда влияет, в частности, рост цен на энергоносители. Кроме того, из-за войны и связанной с ней нестабильности Банк Англии может отложить понижение ключевой ставки. Если война продолжится, работодатели будут компенсировать рост издержек сокращением сотрудников или замораживанием зарплат, отмечает экономист банка ING Джеймс Смит.

«Это зависит от того, как долго цены на энергоносители останутся высокими. Если перебои продлятся около трех месяцев, то, на мой взгляд, уровень безработицы превысит 5,5%»,— заявил Джеймс Смит. Уровень безработицы в конце 2025 года уже достиг рекордного за пять лет уровня в 5,2%.

Яна Рождественская