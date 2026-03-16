Матвиенко назвала прозрачным и открытым референдум о конституции в Казахстане

Российские сенаторы, наблюдавшие за ходом референдума в Казахстане о новой конституции, убедились в открытости и прозрачности его проведения. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в письме казахстанскому лидеру Касым-Жомарт Токаеву.

«С принятием новой конституции во внутриполитической жизни наступает важный этап, предполагающий формы народного представительства, соответствующие требованиям времени. Убеждены, что осуществляемые под вашим руководством реформы будут способствовать дальнейшему укреплению суверенитета республики, послужат на благо ее народа»,— написала Валентина Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба Совета федерации.

Инициатором изменения конституции Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, предложивший создать однопалатный парламент вместо двухпалатного, а также вернуть должность вице-президента. Финальный проект конституции опубликовали 12 февраля, референдум прошел 15 марта. По данным ЦИК республики, поддержали принятие документа более 87% избирателей.

Лусине Баласян