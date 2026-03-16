Politico: европейцы предпочли зависимость от Китая, нежели от Трампа

Большинство европейцев и канадцев, опрошенных изданием Politico, предпочтут зависеть от Китая, а не от США при президенте Дональде Трампе. Чаще всего так отвечали в Канаде: 57% местных респондентов выбрали Китай и только 23% — трамповские США. Зависимость от Китая выбрало 42% в Великобритании, 40% в Германии и 34% во Франции. Скорее готовы зависеть от США при Дональде Трампе 34% британцев, 25% французов и 24% немцев.

Кроме того, большинство опрошенных считают, что в ближайшие десять лет именно Китай, а не США станет доминирующей державой в мире. Так ответили 51% немцев (против 33% тех, кто верит в доминирование США), 49% канадцев (против 35%), 48% французов (против 36%) и 45% британцев (против 41%). Только американцы больше верят в доминирование своей страны — 63% против 29% тех, кто считает, что доминировать будет Китай.

Опрос провела компания Public First по заказу Politico 6–9 февраля. В нем приняли участие 10 289 человек из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.

