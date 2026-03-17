Сегодня исполняется 67 лет министру обороны РФ Андрею Белоусову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл:

— Уважаемый Андрей Рэмович! От лица военного духовенства и себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Господь призвал Вас к руководству Министерством обороны в судьбоносный для России период. Мы знаем Вас как человека глубокой веры, высочайшей ответственности и государственного ума. Сегодня Вы несете тяжелейший крест, защищая суверенитет страны. Молитвенно желаю Вам крепости сил, мудрости и помощи Божией в трудах, приближающих Победу!

Сегодня исполняется 52 года министру просвещения Сергею Кравцову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Уважаемый Сергей Сергеевич! Примите поздравления с днем рождения! Сфера образования всегда важна для каждого: для наших детей, для родителей, для всей нашей страны. В своей работе Вам удается объединять инновации и укреплять традиции, слышать запросы педагогов и отстаивать интересы учеников. Очень важно, что образовательные проекты в Подмосковье мы можем реализовывать вместе. Благодарю за сотрудничество и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего, что необходимо, чтобы продолжать уверенное движение к масштабным целям!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»