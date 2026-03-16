Велосипедист пострадал при ударе дрона под Шебекино

В Шебекинском округе Белгородской области при ударе дрона пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона не уточнил, был ли человек объектом атаки БПЛА или находился рядом с местом падения дрона. По словам чиновника, «в момент атаки мужчина передвигался на велосипеде». С осколочными ранениями живота и ноги пострадавшего везут в больницу Белгорода.

Ранее сегодня губернатор сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник атаковал служебный автомобиль. Пострадал боец подразделения «Орлан». В селе Графовка под Шебекино FPV-дрон ударил по легковому автомобилю на территории предприятия. Один человек пострадал. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями его госпитализировали.

За сутки Белгородскую область атаковали более 50 БПЛА, писал «Ъ — Черноземье».