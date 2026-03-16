Более 50 БПЛА за сутки атаковали Белгородскую область: есть разрушения и раненые

За прошедшие сутки Белгородская область была атакована минимум 55 беспилотными летательными аппаратами и одним боеприпасом. Повреждены инфраструктурные объекты, восемь частных домов и восемь машин. Ранены за прошлые сутки пять человек, еще один мирный житель пострадал утром 16 марта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Восемь беспилотников атаковали Белгородский округ, три были сбиты. В селе Веселая Лопань повреждены частный дом, надворная постройка и грузовой автомобиль, в селе Отрадное — две машины. Частный дом также поврежден в селе Березовка Борисовского округа.

В Волоконовском округе в результате атаки беспилотника поврежден объект инфраструктуры в хуторе Екатериновка. В населенном пункту временно отсутствует электроснабжение.

После детонации дрона ранен мужчина в селе Мощеное Грайворонского округа. Он продолжает лечение в стационаре. В селе Головчино при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан» — мужчину отправили в больницу №2 Белгорода. Еще одна мирная жительница пострадала в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в городе Грайворон, она находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. В селе Дунайка повреждены два частных дома и хозпостройка, в селе Мощеное — частный дом и надворная постройка. Утром в селе Гора-Подол от удара FPV-дрона повреждены частный дом и два гаража.

В селе Ржевка Шебекинского округа от удара FPV-дрона по микроавтобусу пострадали два человека — мужчина и женщина. В селе Архангельское повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Белянка — частный дом и хозпостройка, в селе Новая Таволжанка — частный дом.

Утром 16 марта господин Гладков также рассказал о пострадавшем мирном жителе в селе Графовка Шебекинского округа. FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю на территории предприятия. Мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы и спины доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 13 марта супружеская пара пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в районе села Бутово Яковлевского округа Белгородской области.

Денис Данилов