Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аграрии Удмуртии получат 4,5 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Аграрии Удмуртии получат 4,5 млрд руб. по программе «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с Владимиром Путиным. Господин Бречалов отметил, что сумма позволит улучшить инфраструктуру, включая дороги к фермам, благоустройство и поддержку кадров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В прошлом году аграрии Удмуртии произвели 1,1 млн т молока. Прирастаем каждый год и внедряем новые технологии, такие как роботизированные фермы»,— отметил глава республики.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) также показал значительный рост, увеличившись на 48% по сравнению с прошлым годом. Основные направления экспорта включают страны ближнего зарубежья, а также Египет, Монголию, Китай и Саудовскую Аравию.

Объем производства молока в Удмуртии в 2025 году вырос на 6,7% за год. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», республика перевыполнила план на 4,1%. В 2026 году объем производства молока в регионе планируется нарастить не менее чем на 5%.

Анастасия Лопатина