Аграрии Удмуртии получат 4,5 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Аграрии Удмуртии получат 4,5 млрд руб. по программе «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с Владимиром Путиным. Господин Бречалов отметил, что сумма позволит улучшить инфраструктуру, включая дороги к фермам, благоустройство и поддержку кадров.

«В прошлом году аграрии Удмуртии произвели 1,1 млн т молока. Прирастаем каждый год и внедряем новые технологии, такие как роботизированные фермы»,— отметил глава республики.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) также показал значительный рост, увеличившись на 48% по сравнению с прошлым годом. Основные направления экспорта включают страны ближнего зарубежья, а также Египет, Монголию, Китай и Саудовскую Аравию.

Объем производства молока в Удмуртии в 2025 году вырос на 6,7% за год. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», республика перевыполнила план на 4,1%. В 2026 году объем производства молока в регионе планируется нарастить не менее чем на 5%.

Анастасия Лопатина