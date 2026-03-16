Цена на золото упала ниже $5 тыс. за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле опустилась ниже $5 тыс. за тройскую унцию. 16 марта цена на драгметалл падала до $4971, следует из данных Investing.com.

В 15:15 мск стоимость золота падала на 1,04%, до $5009 за тройскую унцию. Инвесторы опасаются, что резкий рост цен на нефть может ускорить инфляцию и спровоцировать ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, в том числе ФРС США, пишет Reuters.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае торгуется на уровне $103 за баррель. С начала марта Brent подорожала более чем на 40%, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран ограничил передвижение танкеров через Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти и СПГ из стран Персидского залива.