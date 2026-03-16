На фоне устойчивого спроса объем строящихся офисных площадей вырос за год, но предложение распределялось неравномерно: новые проекты в основном концентрируются в отдельных деловых кластерах, а ряд центральных районов по-прежнему испытывает острый дефицит офисов.

По данным экспертов компаний Ricci и October Group, год назад объем предложения в строящихся бизнес-центрах Москвы превысил 4 млн офисных кв. м. Если сравнить с показателями 2024 года, рынок пополнился более чем на 1,5 млн кв. м. Это отражает высокую девелоперскую активность и запуск новых проектов.

В последние годы основная активность по вводу и строительству офисной недвижимости концентрировалась преимущественно в западной части города. Это такие локации, как Белорусская, Ленинградский коридор, Москва-Сити. А восточное направление лишь начинает формировать полноценное предложение качественных деловых площадей. Этому способствовало строительство скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток», полагают эксперты. В таких районах, как Басманный, Таганский и Красносельский, новые проекты только выходят на рынок. При этом первых двух перечисленных отсутствуют готовые бизнес-центры класса А.

Самый низкий объем строительства среди исторически сложившихся деловых локаций отмечается в Центральном деловом районе в пределах Садового кольца — около 105 тыс. кв. м. Брокеры отмечают: здесь девелоперская активность сосредоточена в основном на проектах реконструкции и капремонта существующих зданий. Это связано с высокой стоимостью земли, градостроительными ограничениями и практически полным отсутствием свободных площадок под новое строительство.

