Осужденный в Баку Варданян обратился к омбудсмену Азербайджана

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян призвал уполномоченного по правам человека в Азербайджане Сабину Алиеву помочь получить полный текст его приговора. Бакинский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В аудиообращении, которое Рубен Варданян передал своим родственникам во время телефонного разговора, он заявил, что последние десять дней пытался дозвониться до Сабины Алиевы, но не смог. «Поэтому вынужден обратиться к вам публично. У меня нет другой возможности донести до вас то, что происходит здесь со мной и с моими коллегами-соратниками. Прошу вас о встрече»,— сказал Варданян.

На встрече он попросил обсудить в том числе, что он до сих пор не знает, за что его осудили и по каким статьям, поскольку текста приговора нет. «К сожалению Красный крест ушел (представительство Международного комитета Красного Креста в Баку закрыто с сентября прошлого года по требованию Азербайджана.—‘’Ъ’’). Здесь нет никакого другого института, который мог бы быть с нами на связи»,— подчеркнул он.

В конце обращения Рубен Варданян говорит, что «армянское правительство не имеет здесь других представительств и занято поставками…». После этих слов звонок прерывается. По сообщению его близких, «звонок был принудительно завершен азербайджанской стороной».

17 февраля Бакинский военный суд вынес приговор Рубену Варданяну по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще десяткам пунктов. Гособвинение запрашивало для него пожизненное лишение свободы. Он отказался подавать апелляцию, чтобы не «легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия».

Азербайджанские силовики задержали Рубена Варданяна 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции. Как сообщали его представители, все это время к нему не пускали международную группу адвокатов и не давали доступа ко всем материалам дела.

Лусине Баласян